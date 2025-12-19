La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este viernes, 19 de diciembre de 2025 es de 9,96 euros y fijan un total de 3.572.350 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,39%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, la estabilidad en dos días indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores. En general, el análisis sugiere un optimismo moderado hacia el futuro de la entidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en 20.77%, lo que es menor que la volatilidad anual del 31.17%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, la acción de Banco Santander ha mostrado un comportamiento más predecible y menos inestable en la última semana.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.