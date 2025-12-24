Este 24 de diciembre de 2025, las acciones del Banco Santander (SAN) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 9.98 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 402,167 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.25% en comparación con el día anterior, lo que refleja la actual dinámica del mercado en el sector bancario español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones. Se observan cuatro días de aumento, intercalados con seis días de descensos, lo que sugiere una inestabilidad en el valor de la acción. Esta variabilidad podría reflejar la incertidumbre del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 9.31%, mientras que su volatilidad anual es del 30.98%. Dado que el 9.31% es menor que el 30.98%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.