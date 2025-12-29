En la apertura de mercados de este lunes, 29 de diciembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 9,98 euros y registran un volumen de 1885481 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,04% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con un total de 5 descensos y 4 aumentos, lo que indica una ligera inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la predominancia de las caídas sugiere que los inversores podrían estar preocupados por factores que afectan su rendimiento en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 9.01%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 31.11%. Dado que el 9.01% es menor que el 31.11%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.