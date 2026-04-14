La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este martes, 14 de abril de 2026 es de 3,27 euros y fijan un total de 1.741.351 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,37%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y una caída en 3, mientras que se mantuvo estable en 1 día. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, con un predominio de incrementos en su valor. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 26.45%, mientras que su volatilidad anual es del 30.90%. Dado que 26.45% es menor que 30.90%, esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones de su valor. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. La entidad ha expandido su presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.