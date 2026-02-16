En la apertura de mercados de este lunes, 16 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,18 euros y registran un volumen de 1280505 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,73% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente a la baja, con 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 3 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Solo un día se mantuvo estable, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 41.40%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.03%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,11 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros tanto a particulares como a empresas. Su línea de negocio incluye la banca minorista, la banca de empresas y servicios de inversión. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice Ibex 35, que agrupa a las 35 empresas más relevantes del país. Además, cuenta con una amplia red de oficinas y una fuerte presencia en el mercado digital, lo que le permite ofrecer una variedad de productos financieros adaptados a las necesidades de sus clientes.