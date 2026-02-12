La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 12 de febrero de 2026 es de 3,28 euros y fijan un total de 351.152 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,14%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente negativa, con cuatro descensos significativos. Sin embargo, también se registraron cinco aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se observó en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, hubo momentos de recuperación. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 53.29%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.84%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,11 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. La entidad ha expandido su presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.