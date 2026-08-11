En el mercado euro–libra esterlina, la cotización registró un leve descenso semanal de -0.37% y acumula una caída anual de -1.49%, indicando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este martes, 11 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8546 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor sugiere un interés creciente por parte de los inversores y un fortalecimiento en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que la monedalibra podría estar beneficiándose de factores externos que impulsan su demanda. Un seguimiento cercano permitirá determinar si esta subida se mantendrá en el tiempo.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y libra esterlina fue del 1.34%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.49%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.