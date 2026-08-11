El euro cotiza a 19.78 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 11 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.8 pesos y un mínimo de 19.79 pesos.

La cotización del Euro registró una leve caída semanal de -0.58% y un retroceso anual más pronunciado de -7.34%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro mostró una clara tendencia bajista: cayó en nueve sesiones, solo con un repunte puntual a mitad del periodo y cerró débil.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 5.54%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento se debe a factores económicos favorables que han influido en la confianza del mercado.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que el fortalecimiento del Euro podría estar relacionado con la mejora en los indicadores económicos de la zona euro, lo que podría atraer más inversión y estabilidad financiera.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.