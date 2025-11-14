El precio medio de la luz para el sábado, 15 de noviembre de 2025 en España será de 31.67 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 707 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 15 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 67 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 67.0 euros De 19:00 a 20:00 55.59 euros De 17:00 a 18:00 52.06 euros De 20:00 a 21:00 47.87 euros De 21:00 a 22:00 44.03 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 15 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 16,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 16.5 euros De 3:00 a 4:00 16.88 euros De 5:00 a 6:00 17.1 euros De 2:00 a 3:00 17.6 euros De 11:00 a 12:00 18.54 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 22.99 De 1:00 a 2:00 19.76 De 2:00 a 3:00 17.6 De 3:00 a 4:00 16.88 De 4:00 a 5:00 16.5 De 5:00 a 6:00 17.1 De 6:00 a 7:00 20.34 De 7:00 a 8:00 24.8 De 8:00 a 9:00 30.98 De 9:00 a 10:00 28.35 De 10:00 a 11:00 20.96 De 11:00 a 12:00 18.54 De 12:00 a 13:00 23.17 De 13:00 a 14:00 25.44 De 14:00 a 15:00 34.25 De 15:00 a 16:00 36.1 De 16:00 a 17:00 41.99 De 17:00 a 18:00 52.06 De 18:00 a 19:00 67.0 De 19:00 a 20:00 55.59 De 20:00 a 21:00 47.87 De 21:00 a 22:00 44.03 De 22:00 a 23:00 40.74 De 23:00 a 24:00 37.02

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 1,99%, lo que supone -139,3 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 65,22% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: