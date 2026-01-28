La demanda de energía en España del jueves marcó hasta los 13.751.238 MWh con respecto a los 13.602.783 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 28.13 euros a 25.96 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 29 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 53,94 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 7:00 a 8:00 53.94 euros De 8:00 a 9:00 39.29 euros De 18:00 a 19:00 36.26 euros De 19:00 a 20:00 35.02 euros De 20:00 a 21:00 35.02 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 29 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 23:00 a 24:00 de la noche, donde el precio será solamente de 7,79 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 23:00 a 24:00 7.79 euros De 4:00 a 5:00 13.55 euros De 3:00 a 4:00 13.74 euros De 2:00 a 3:00 13.95 euros De 5:00 a 6:00 15.42 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 24.34 De 1:00 a 2:00 18.16 De 2:00 a 3:00 13.95 De 3:00 a 4:00 13.74 De 4:00 a 5:00 13.55 De 5:00 a 6:00 15.42 De 6:00 a 7:00 30.19 De 7:00 a 8:00 53.94 De 8:00 a 9:00 39.29 De 9:00 a 10:00 35.01 De 10:00 a 11:00 29.83 De 11:00 a 12:00 25.7 De 12:00 a 13:00 23.14 De 13:00 a 14:00 22.14 De 14:00 a 15:00 19.81 De 15:00 a 16:00 17.7 De 16:00 a 17:00 21.48 De 17:00 a 18:00 32.96 De 18:00 a 19:00 36.26 De 19:00 a 20:00 35.02 De 20:00 a 21:00 35.02 De 21:00 a 22:00 33.86 De 22:00 a 23:00 24.65 De 23:00 a 24:00 7.79

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?