En esta noticia
La demanda de energía en España del jueves marcó hasta los 13.751.238 MWh con respecto a los 13.602.783 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 28.13 euros a 25.96 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 29 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 53,94 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 7:00 a 8:00
|53.94 euros
|De 8:00 a 9:00
|39.29 euros
|De 18:00 a 19:00
|36.26 euros
|De 19:00 a 20:00
|35.02 euros
|De 20:00 a 21:00
|35.02 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 29 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 23:00 a 24:00 de la noche, donde el precio será solamente de 7,79 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 23:00 a 24:00
|7.79 euros
|De 4:00 a 5:00
|13.55 euros
|De 3:00 a 4:00
|13.74 euros
|De 2:00 a 3:00
|13.95 euros
|De 5:00 a 6:00
|15.42 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|24.34
|De 1:00 a 2:00
|18.16
|De 2:00 a 3:00
|13.95
|De 3:00 a 4:00
|13.74
|De 4:00 a 5:00
|13.55
|De 5:00 a 6:00
|15.42
|De 6:00 a 7:00
|30.19
|De 7:00 a 8:00
|53.94
|De 8:00 a 9:00
|39.29
|De 9:00 a 10:00
|35.01
|De 10:00 a 11:00
|29.83
|De 11:00 a 12:00
|25.7
|De 12:00 a 13:00
|23.14
|De 13:00 a 14:00
|22.14
|De 14:00 a 15:00
|19.81
|De 15:00 a 16:00
|17.7
|De 16:00 a 17:00
|21.48
|De 17:00 a 18:00
|32.96
|De 18:00 a 19:00
|36.26
|De 19:00 a 20:00
|35.02
|De 20:00 a 21:00
|35.02
|De 21:00 a 22:00
|33.86
|De 22:00 a 23:00
|24.65
|De 23:00 a 24:00
|7.79
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz diurna y disminuir la necesidad de encender laslámparas.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.