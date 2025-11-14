Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Esta diferencia del 0.27% en la gasolina y del -0.14% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 14 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.589 euros

Valencia: 1.247 euros hasta los 1.599 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.548 euros

Ceuta: 1.278 euros hasta los 1.278 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 14 de noviembre en España?

Durante este viernes, 14 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.289 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.635 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.819 euros

Barcelona: desde 1.455 euros hasta los 1.809 euros

Valencia: desde 1.485 euros hasta los 1.789 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.739 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: