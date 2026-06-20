Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con sucesos únicos e inesperados. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, sábado 20 de junio? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

El horóscopo para Leo este sábado

Te encontrarás entre dos posiciones opuestas y dudarás sobre a cuál inclinarte. No es necesario apoyar a alguien en concreto, aunque tampoco conviene desentenderte por completo. Deja que todo se calme y vuelva a la normalidad.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este sábado?

En el trabajo, Leo, te verás entre dos posturas enfrentadas. Mantén la calma y escucha sin precipitarte a elegir un bando.

Aporta un punto de equilibrio y evita quedarte totalmente al margen. Con tacto y paciencia, las aguas volverán a su cauce.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este sábado 20 de junio?

Hoy, Leo, el amor se activa: un gesto sincero acercará a esa persona; baja el orgullo y escucha.

Eres muy compatible con Aries: comparten fuego, iniciativa y pasión, creando una química inmediata.

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático y seguro, con energía radiante. Le encanta liderar y brillar con creatividad y generosidad.

Puede ser orgulloso y terco, buscando reconocimiento. Aun así, es leal, protector y de gran corazón.

Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Respira hondo y escucha a ambas partes con calma. Tiende puentes sin elegir bando y deja claros tus límites. Permite que el tiempo ordene las cosas y protege tu energía, Leo.