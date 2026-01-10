En esta noticia
En España, el precio medio de la luz para el domingo, 11 de enero de 2026 será de 81.27 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.032 % respecto al valor de ayer que fue de 73.67 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 11 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 108,2 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|108.2 euros
|De 19:00 a 20:00
|102.52 euros
|De 20:00 a 21:00
|100.99 euros
|De 18:00 a 19:00
|100.5 euros
|De 21:00 a 22:00
|99.2 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 11 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 50,25 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|50.25 euros
|De 13:00 a 14:00
|51.2 euros
|De 15:00 a 16:00
|53.06 euros
|De 14:00 a 15:00
|55.11 euros
|De 11:00 a 12:00
|57.69 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|108.2
|De 1:00 a 2:00
|90.0
|De 2:00 a 3:00
|85.0
|De 3:00 a 4:00
|84.18
|De 4:00 a 5:00
|82.0
|De 5:00 a 6:00
|81.64
|De 6:00 a 7:00
|80.93
|De 7:00 a 8:00
|81.13
|De 8:00 a 9:00
|87.02
|De 9:00 a 10:00
|93.6
|De 10:00 a 11:00
|75.5
|De 11:00 a 12:00
|57.69
|De 12:00 a 13:00
|50.25
|De 13:00 a 14:00
|51.2
|De 14:00 a 15:00
|55.11
|De 15:00 a 16:00
|53.06
|De 16:00 a 17:00
|65.37
|De 17:00 a 18:00
|83.5
|De 18:00 a 19:00
|100.5
|De 19:00 a 20:00
|102.52
|De 20:00 a 21:00
|100.99
|De 21:00 a 22:00
|99.2
|De 22:00 a 23:00
|95.12
|De 23:00 a 24:00
|86.82
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.