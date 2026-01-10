En España, el precio medio de la luz para el domingo, 11 de enero de 2026 será de 81.27 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.032 % respecto al valor de ayer que fue de 73.67 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 11 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 108,2 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 108.2 euros De 19:00 a 20:00 102.52 euros De 20:00 a 21:00 100.99 euros De 18:00 a 19:00 100.5 euros De 21:00 a 22:00 99.2 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 11 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 50,25 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 50.25 euros De 13:00 a 14:00 51.2 euros De 15:00 a 16:00 53.06 euros De 14:00 a 15:00 55.11 euros De 11:00 a 12:00 57.69 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 108.2 De 1:00 a 2:00 90.0 De 2:00 a 3:00 85.0 De 3:00 a 4:00 84.18 De 4:00 a 5:00 82.0 De 5:00 a 6:00 81.64 De 6:00 a 7:00 80.93 De 7:00 a 8:00 81.13 De 8:00 a 9:00 87.02 De 9:00 a 10:00 93.6 De 10:00 a 11:00 75.5 De 11:00 a 12:00 57.69 De 12:00 a 13:00 50.25 De 13:00 a 14:00 51.2 De 14:00 a 15:00 55.11 De 15:00 a 16:00 53.06 De 16:00 a 17:00 65.37 De 17:00 a 18:00 83.5 De 18:00 a 19:00 100.5 De 19:00 a 20:00 102.52 De 20:00 a 21:00 100.99 De 21:00 a 22:00 99.2 De 22:00 a 23:00 95.12 De 23:00 a 24:00 86.82

Consejos para ahorrar luz en casa