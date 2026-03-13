Miles de pensionistas en España deberán cumplir un requisito administrativo antes de que finalice el primer trimestre del año. La Seguridad Social exige presentar una declaración anual de ingresos a determinados beneficiarios, un trámite obligatorio que permite verificar que siguen cumpliendo las condiciones para cobrar su prestación. La falta de este documento dentro del plazo establecido puede derivar en la suspensión temporal del pago de la pensión. Por este motivo, las autoridades recomiendan realizar el trámite cuanto antes para evitar interrupciones en el ingreso mensual. En España existen millones de personas que reciben pensiones de jubilación o incapacidad. Sin embargo, no todos los pensionistas están obligados a realizar este procedimiento. La exigencia afecta específicamente a quienes perciben pensiones no contributivas, prestaciones destinadas a personas con escasos recursos económicos. La declaración anual de ingresos es un documento que los beneficiarios de pensiones no contributivas deben presentar cada año ante la Seguridad Social. Su finalidad consiste en acreditar que los ingresos y recursos económicos del pensionista se mantienen dentro de los límites establecidos por la ley. Este formulario no se trata de una declaración tributaria similar a la del impuesto sobre la renta. Su uso se limita al ámbito de la Seguridad Social y se centra en informar sobre los ingresos obtenidos durante el año anterior, junto con una estimación de los ingresos previstos para el año en curso. El documento también puede incluir datos relacionados con la unidad económica de convivencia del pensionista. Esto significa que la administración evalúa no solo los ingresos del beneficiario, sino también la situación económica de las personas con las que convive, un factor que puede influir en el derecho a continuar percibiendo la prestación. La normativa establece que la declaración debe presentarse durante el primer trimestre del año, generalmente antes del 31 de marzo. Si el pensionista no cumple con esta obligación, la Seguridad Social puede suspender el pago mensual de la pensión hasta que la situación se regularice. Sin embargo, el retraso puede tener consecuencias económicas. La administración solo permite recuperar los importes correspondientes a un máximo de tres meses anteriores. Si el trámite se realiza después de ese periodo, los meses no cobrados podrían perderse definitivamente. Por este motivo, los especialistas aconsejan completar la declaración con antelación y evitar esperar a los últimos días del plazo. El documento puede presentarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o de forma presencial en las oficinas correspondientes.