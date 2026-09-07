Irene Gramage, abogada experta en Herencias: “El testamento del uno para el otro es el más usado en España, pero da problemas”

El “testamento del uno para el otro” es una de las fórmulas más utilizadas por los matrimonios en España para proteger al cónyuge ante el fallecimiento de uno de sus miembros. Se trata de dos testamentos independientes en los que cada integrante de la pareja designa al otro como principal beneficiario de sus bienes.

Aunque su objetivo es garantizar la protección económica del cónyuge superviviente, la fórmula puede generar problemas si el documento no determina con precisión qué recibe cada persona.

La abogada experta en herencias Irene Gramage explicó que esta modalidad es muy habitual, pero advirtió sobre las consecuencias que puede tener cuando el testamento se limita a establecer un usufructo sobre los bienes.

¿Qué problemas puede generar el “testamento del uno para el otro”?

La principal dificultad aparece cuando el cónyuge superviviente recibe el usufructo de los bienes, pero no su propiedad plena. Gramage explicó que en este tipo de testamento muchas veces “no especificas qué se tiene que llevar el cónyuge”, sino que se establece que tendrá el usufructo de los bienes.

Se aleja la Ley de Sucesiones: cómo se distribuye una herencia sin testamento y quién queda excluido (foto: archivo).

La diferencia es importante. El usufructo permite al cónyuge usar y disfrutar de una propiedad, pero no le concede necesariamente la facultad de venderla por su cuenta. En palabras de la especialista, el superviviente puede utilizar el bien, pero “no podrá venderla”, ya que la titularidad corresponderá a los herederos.

Esta situación puede resultar especialmente relevante cuando el principal patrimonio de la familia está formado por una vivienda. Si el cónyuge necesita venderla para obtener liquidez, la existencia de otros titulares puede dificultar la operación. Por eso, la redacción concreta de las disposiciones testamentarias adquiere una importancia fundamental.

¿Qué recomienda la experta para proteger al cónyuge?

Gramage aconseja utilizar el tercio de libre disposición para mejorar la posición del cónyuge dentro de los límites que establece la legislación sucesoria. Esta parte de la herencia permite al testador atribuir determinados bienes según su voluntad, siempre que se respeten los derechos de los herederos forzosos.

¿Cómo se puede proteger mejor al cónyuge en una herencia?

La especialista considera fundamental especificar qué bienes se quieren adjudicar al cónyuge en pleno dominio. Según explicó, “se debe decir específicamente qué bienes quieres que se le adjudiquen, al 100%, para que pueda hacer con ellos lo que quiera”. De esta forma, el beneficiario obtiene una mayor capacidad para decidir sobre esos bienes.

Los testamentos recíprocos o cruzados también deben respetar los derechos legitimarios de los herederos forzosos. Cada cónyuge realiza su propio testamento y puede modificarlo o revocarlo de forma unilateral.

Por este motivo, una planificación adecuada y una redacción precisa ante notario pueden ayudar a evitar conflictos entre el cónyuge superviviente y el resto de los herederos.