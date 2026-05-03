Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con grandes cosas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, domingo 3 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Darás cierre a los proyectos que ya están en marcha y continuarás atendiendo los consejos de quienes tanto admiras. Con la sabiduría acumulada en los últimos años, te convertirás en guía o mentor para otras personas. Mantente fiel a tu honestidad, confiabilidad y sinceridad como hasta ahora y ganarás el respeto de todos. Hoy, Escorpio, cerrarás proyectos iniciados y avanzarás firme al escuchar los consejos de quienes admiras. Tu experiencia te hará guía del equipo; mantente honesto, confiable y sincero y te ganarás el respeto de todos. Hoy, Escorpio, el amor se activa: una conversación sincera aclarará dudas y reavivará la chispa. Tu mayor compatibilidad hoy es con Piscis, cuya empatía equilibra tu intensidad y facilita acuerdos duraderos. Escorpio es intenso y reservado; observa en silencio y va al fondo de todo. Su intuición aguda y su voluntad férrea lo vuelven decidido y magnético. Es leal y protector con quienes ama, pero puede mostrarse celoso o posesivo. Valora la verdad, la transformación y renace con fuerza ante las crisis. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Retoma y completa los proyectos que ya iniciaste con disciplina. Escucha con humildad a quienes admiras y aplica sus consejos hoy. Sé honesto, confiable y sincero; guía a otros con tu sabiduría y ganarás respeto.