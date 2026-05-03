Hoy domingo 3 de mayo los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que los austros auguran a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. Presta más atención a tu salud: evita los cambios de temperatura repentinos y abrígate en los lugares muy fríos, aunque suelas ser resistente y ahora te encuentres bien. Aun así, los cambios de ciudad, los viajes y las rutinas fuera de lo habitual podrían afectarte un poco. Acuario, en el trabajo te irá bien si cuidas tu organismo: abrígate en espacios muy fríos y evita cambios bruscos de temperatura, aunque hoy te sientas fuerte. Si surgen viajes, cambios de ciudad o rutinas poco habituales, podrían afectarte ligeramente; planifica con calma y mantén tus hábitos para rendir mejor. Hoy, Acuario, el amor se siente ligero: una charla sincera despeja dudas y te invita a un gesto valiente pero simple. Eres especialmente compatible con Géminis, porque comparte tu curiosidad y rapidez mental, creando conexión ágil y conversación sin fin. Acuario es independiente, original y humanitario; valora la libertad y las ideas disruptivas. Suele mostrarse visionario, curioso y atraído por causas sociales. En lo personal es amistoso pero reservado con sus emociones. Puede parecer impredecible, testarudo y un poco distante cuando necesita espacio. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura, aunque te sientas bien; si viajas o cambias de rutina, date tiempo para adaptarte y descansa; mantén hábitos simples: hidrátate, come ligero y escucha a tu cuerpo.