Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con grandes cosas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que las estrellas tienen reservado a tu signo del zodíaco hoy, domingo 3 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Hoy te aguarda un día de amargas decepciones. Habías trazado planes laborales ambiciosos o negocios de gran envergadura, impulsado por grandes expectativas y seguro de que alcanzarías el éxito. Sin embargo, te cae un baño de agua fría: quizá ese logro no llegue, o te demande mucho más esfuerzo del previsto. Para Tauro, el trabajo hoy traerá desengaños: proyectos que parecían seguros se frenan y promesas se diluyen, dejando una sensación de frustración. Conviene bajar expectativas, revisar planes y centrarse en tareas concretas; con paciencia y realismo podrás minimizar daños y extraer aprendizajes. Hoy, Tauro, el amor se inclina a tu favor con gestos sencillos y honestos; una charla breve puede aclarar dudas y acercarte más. Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, cuya calidez y constancia armonizan con tu necesidad de seguridad afectiva. Tauro es práctico, leal y paciente; valora la estabilidad y el confort. Su perseverancia le ayuda a alcanzar metas paso a paso. Puede ser terco y posesivo, pero también muy afectuoso y confiable. Disfruta de los placeres sensoriales y de las rutinas que le brindan seguridad. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Hoy te espera un día de dolorosos desengañosHas concebido grandes proyectos de trabajo o grandes negocios, te has movido por importantes ilusiones, convencido de que con seguridad ibas a alcanzar el éxito