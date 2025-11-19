Hacienda ha informado que serán anuladas las deudas cuyo importe sea inferior a tres euros, al ser una cuantía que "se estima insuficiente para la cobertura del coste de recaudación". (Imagen: archivo)

El 27 de junio la Agencia Tributaria ha publicado el nuevo listado anual de morosos. Hacienda, como todos los años, elabora una lista pública con grandes deudores. A ella ingresan quienes tengan deudas de más de 600.000 euros.

El documento “ha registrado un total de 5997 deudores”, una cifra que incluye “718 nuevos nombres y la salida de 805”. La lista ha reducido su número de integrantes en 87 respecto al ejercicio anterior.

Si bien a este listado entran ciudadanos de toda España que le deban a Hacienda, las deudas de famoso son las que más llaman la atención. Actrices, futbolistas y grandes personalidades de la TV estan en deuda con la Agencia Tributaria.

Famosos en la lista de deudores de Hacienda: Merche, Paz Vega y Albert Castillón

Entre los rostros más conocidos ha destacado Isabel Pantoja. La tonadillera, cuyo nombre completo es María Isabel Pantoja Martín, aparece “con una deuda contraída de 1.009.253,55 euros”. Su situación responde a “las deudas millonarias que mantiene con la Agencia Tributaria” y a diversos impagos acumulados.

Otra de las figuras señaladas en el listado ha sido Norberto Juan Ortiz Osborne. El cantante, conocido como Bertín Osborne, suma “una deuda asciende a 865.849,06 euros”. Junto a él, el futbolista Arda Turan registra una cifra aún mayor: “1.265.705,82 euros”.

La cantante Merche también figura en el registro con “una deuda de 844.492,79 euros”. Su nombre ha aparecido en varias ocasiones anteriores debido a “la mala gestión de sus asuntos económicos”, que la llevó a acumular varias obligaciones fiscales.

Paz Vega continúa entre los grandes deudores. La actriz, cuyo nombre real es María Paz Campos Trigo, suma este año “2.281.819,81 euros”. Su presencia es constante desde hace años y su deuda sigue sin regularizarse.

El periodista Albert Castillón aparece nuevamente por la sociedad Aibo Comunicació i Estil, S.L., que llegó a acumular más de un millón de euros. En 2025 mantiene “701.895,61 euros”, una cifra similar a la del año anterior.

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, continúa en el listado con “994.839,69 euros”, una ligera caída respecto a los “1.003.994 euros” del año anterior.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, también se mantiene en la lista. En esta edición, “sigue debiendo 1.096.488,52 euros”, una reducción respecto a ejercicios previos.

Mario Conde, expresidente de Banesto, continúa como uno de los deudores más destacados. Para 2025, su deuda cae hasta “3.792.068,72 euros” tras haber superado “casi 6,4 millones” un año antes.

Luis Medina, hijo de Naty Abascal, figura nuevamente entre los morosos relevantes con “640.802,34 euros” de deuda pendiente.

La deuda total aumenta un 5,9% en 2025

El total acumulado por todos los deudores incluidos asciende a “16.138 millones de euros”, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al periodo anterior.

Tras eliminar duplicidades, la Agencia Tributaria precisa que la cifra “queda en 13.697 millones de euros”, con un aumento interanual del 8,5%.