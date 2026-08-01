La Agencia Tributaria desempeña un papel crucial en la economía de cualquier país. No solo porque se encargue de que las personas y entidades cumplan con sus obligaciones fiscales, sino también porque garantiza la correcta redistribución de los recursos que permiten financiar servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras .

En este contexto, la digitalización de los pagos y la globalizacióneconómica han traído consigo nuevos retos, como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que deben ser controlados de manera más eficiente.

Por esta razón, el gobierno español está preparando un nuevo decreto que impondrá mayores obligaciones de información a las entidades financieras, lo que afectará directamente a las transacciones electrónicas.

¿Cómo afectará el nuevo real decreto a tus movimientos financieros?

El real decreto busca modernizar y fortalecer el control fiscal en un momento en que la digitalización de los pagos y la globalización económica plantean nuevos retos. A partir de 2025, las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago deberán presentar un informe anual detallado sobre los movimientos de sus clientes.

¿Cómo afectará el nuevo real decreto a tus movimientos financieros? Fuente: archivo.

Este informe incluirá información clave, como la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones realizadas y el importe de esas transacciones, siempre que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta .

La medida tiene como objetivo controlar las grandes transacciones electrónicas, evitando prácticas como el blanqueo de capitales y el fraudefiscal. Además, las entidades financieras deberán informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal , sin importar el monto.

¿Qué significan estos cambios para las empresas y autónomos?

Esta reforma marcará un antes y un después en la forma en que Hacienda controla las transacciones realizadas a través de medios electrónicos.

A partir de 2026, la primera declaración que las entidades financieras deberán presentar corresponderá a los movimientos del año 2025, lo que permitirá a la Agencia Tributaria obtener una visión más detallada y precisa sobre las operaciones de grandes cantidades de dinero.

¿Qué significan estos cambios para las empresas y autónomos? Fuente: archivo.

El real decreto, que está en su fase final de tramitación, no solo tiene como objetivo combatir el fraude, sino también fortalecer el sistema fiscal, promoviendo la equidad y generando mayor confianza en el proceso tributario.