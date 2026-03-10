El Gobierno de España ha aprobado este martes la convocatoria de becas para el curso 2026-2027 por un importe récord de 2559 millones de euros, 15 millones más que el curso anterior y la novena subida consecutiva desde 2018, con el objetivo de beneficiar a casi un millón de estudiantes. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para señalar que se trata de una “inversión histórica” ya que se ha aumentado un 83% en los últimos nueve años. La previsión para el curso 2026-2027 es de 752.000 estudiantes en la convocatoria general y de 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por lo que el número total de becarios pasará de los 784.422 en el curso 2017-2018 a rozar casi el millón de jóvenes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la red social X que “mientras otros malgastan el dinero en guerras, este Gobierno sigue consolidando derechos” tanto con becas como con la sanidad universal, pública y gratuita. “España es un país de inclusión y derechos, no de exclusión y odio”, ha recalcado mientras la ministra de Educación también ha valorado que la nueva convocatoria de becas sea “la mayor inversión de becas en la historia de nuestro país y tendrá efecto directo en el acceso a los estudios. Blindamos la educación pública”. Una de las novedades de esta convocatoria 2026-2027 es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales, de entre 48 y 59 créditos, podrán percibir parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas), lo que afectará a unos 20.000 estudiantes. “Se trata de ir adaptando el sistema a muchos estudiantes que compatibilizan los estudios con el trabajo, y corrige la exclusión que afectaba a los que tenían menos recursos”, ha dicho Tolón tras destacar que “no se trata de relajar requisitos, sino de evitar que indicadores desfasados excluyan a familias y se atienda a su situación económica real”. Además, cerca de 2000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25% y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca y se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos, en lugar de con 60. También se ha duplicado la ayuda adicional por desplazamiento para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la península para estudiar, al pasar de 444 a 888 euros, y se han actualizado los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado. “La distancia no puede ser un obstáculo para acceder a la educación”, ha recalcado Tolón, que se ha referido a las nuevas becas ‘Luisa Medrano’ que, con una cuantía de al menos 900 euros, se pondrán en marcha el próximo curso y permitirán movilizar a los universitarios entre comunidades autónomas, incentivando sobre todo las universidades de pequeñas ciudades. El Consejo de Ministros también ha autorizado el reparto del crédito del Programa de Cooperación Territorial de ayudas para la financiación de libros de texto y material didáctico de 2026, con una dotación de 58,5 millones de euros, 10 millones más que en 2018. El reparto entre comunidades autónomas se ha calculado combinando la tasa de riesgo de pobreza y el número de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias de centros sostenidos con fondos públicos. Las ayudas van dirigidas al alumnado matriculado en educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior en centros sostenidos con fondos públicos y podrán destinarse a la adquisición de libros de texto y materiales didácticos en cualquier soporte, incluido el digital. “Para garantizar que ningún alumno o alumna ve limitado su aprendizaje por motivos económicos”, ha dicho Tolón.