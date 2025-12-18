Los ciudadanos de México que deban pagar pensión alimenticia pero se encuentren desempleados podrían sufrir el embargo de su cuenta individual Afore para saldar las deudas. (Foto: archivo)

El acceso a un subsidio por desempleo no solo implica el cobro mensual de una ayuda económica. También conlleva una serie de compromisos que los beneficiarios deben respetar de forma rigurosa.

El SEPE volvió a insistir en que el incumplimiento de estas condiciones puede derivar en sanciones que llegan, incluso, a la retirada definitiva del subsidio.

Entre las ayudas más solicitadas se encuentra el subsidio para mayores de 52 años, una prestación clave para quienes enfrentan mayores dificultades de reinserción laboral.

Esta ayuda permite mantener un ingreso mensual y cotizar para la jubilación, pero exige una actitud activa en la búsqueda de empleo.

¿Cuál es el requisito clave que puede hacerte perder el subsidio?

Uno de los requisitos centrales que impone el SEPE es la obligación de acudir a las entrevistas de trabajo que sean ofrecidas a través de los servicios públicos de empleo.

El organismo considera esta condición esencial para garantizar que el subsidio cumpla su función principal: facilitar el retorno al mercado laboral.

La negativa injustificada a participar en una entrevista puede ser interpretada como un incumplimiento grave. En estos casos, el SEPE está habilitado para iniciar un procedimiento sancionador que afecte directamente al cobro de la ayuda.

El objetivo oficial del organismo no se limita al pago de una prestación económica. La política de empleo busca que los beneficiarios mantengan una disponibilidad real para trabajar y acepten oportunidades acordes a su perfil profesional y situación personal.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al subsidio para mayores de 52 años?

Para solicitar esta ayuda, el SEPE establece una serie de condiciones precisas. Entre ellas se encuentra haber agotado una prestación contributiva por desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024 o acreditar situación legal de desempleo desde esa fecha, con al menos 90 días cotizados.

Confirmado por la Seguridad Social | Los mayores de 52 años podrán acceder a la pensión de orfandad si cumplen con estos requisitos (foto: archivo).

Además, el solicitante debe tener 52 años cumplidos, encontrarse en desempleo total o trabajando a tiempo parcial, estar inscrito como demandante de empleo y haber firmado el acuerdo de actividad.

También resulta imprescindible haber cotizado al menos seis años por desempleo a lo largo de la vida laboral y no superar el límite de rentas establecido.

La cuantía mensual del subsidio equivale al 80 % del IPREM, lo que actualmente representa 480 euros al mes. La ayuda se mantiene hasta que el beneficiario alcance la edad legal para acceder a la pensión contributiva de jubilación.

En caso de incumplimientos, el SEPE contempla sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción. Estas penalizaciones pueden ir desde la pérdida de un mes de prestación hasta la extinción total del subsidio, una medida que deja sin cobertura económica al beneficiario.