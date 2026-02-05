El precio de la vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más tensionados. Los últimos datos oficiales confirman que comprar una casa es hoy más caro que nunca y que la escalada de precios no da señales claras de frenarse. En un contexto de oferta limitada, demanda sostenida y fuerte interés inversor, el mercado volvió a marcar máximos históricos. Según las cifras publicadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, el precio medio de la vivienda aumentó un 9,5% en 2025, con un repunte adicional del 2,2% solo en el último trimestre, hasta situarse en 2.354 euros por metro cuadrado, el nivel más alto jamás registrado en España. El encarecimiento no es puntual ni aislado. El dato anual consolida una tendencia alcista que se viene observando desde hace varios ejercicios y que en 2025 se aceleró de forma clara. Desde el Colegio de Registradores explican que el principal factor detrás de esta subida es la escasez de oferta, especialmente de vivienda nueva, en un contexto de fuerte presión de la demanda. “El mercado inmobiliario sigue fuerte y dinámico”, señaló en rueda de prensa el vicedecano del Colegio, Alfredo Delgado, aunque matizó que en los dos últimos trimestres el ritmo de crecimiento se ha suavizado ligeramente Esta moderación, sin embargo, no ha impedido que el precio medio cierre el año en máximos históricos. El comportamiento del mercado no es homogéneo. La subida de precios convive con una brecha territorial cada vez más marcada, donde determinadas zonas concentran tanto los mayores incrementos como los valores más elevados por metro cuadrado. Los datos confirman que Madrid, Baleares, País Vasco y Cataluña siguen liderando el ranking de precios. En términos autonómicos, Madrid encabeza la lista con 4241 euros por metro cuadrado, seguida de Islas Baleares con 4101 euros, el País Vasco con 3489 euros y Cataluña con 2779 euros. Si se observa por provincias, el mapa se mantiene similar. Madrid y Baleares vuelven a ocupar los primeros puestos, junto con Guipúzcoa, Vizcaya y Málaga, todas ellas por encima de los 3200 euros por metro cuadrado. Estas cifras consolidan la dificultad de acceso a la vivienda en los principales polos urbanos y turísticos. En paralelo, algunas regiones del interior registraron los mayores ritmos de crecimiento. Murcia, Extremadura y Castilla y León anotaron subidas cercanas al 18%, lo que muestra que la presión sobre los precios ya no es exclusiva de las grandes capitales. El fuerte encarecimiento no ha frenado la actividad. Al contrario. En 2025 se registraron 705.000 compraventas de vivienda, un 10,7% más que el año anterior y el mayor volumen desde 2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria La mayor parte de las operaciones corresponden a vivienda usada, con 556.091 transacciones, una cifra anual que no se alcanzaba desde 2006. En el último trimestre, las compraventas totales rozaron las 178.270 operaciones, el segundo mejor dato trimestral desde 2007. El mercado hipotecario también acompañó esta dinámica. En el conjunto del año se constituyeron 498.500 hipotecas, un 14,5% más que en 2024, con un notable repunte en el último trimestre, cuando se firmaron 132.385 préstamos para la compra de vivienda. Otro factor clave es el peso de la demanda extranjera. El 13,8% de las compraventas fueron realizadas por compradores de otros países, un nuevo máximo histórico. Más de la mitad de estas operaciones correspondieron a ciudadanos de la Unión Europea, con especial protagonismo en las islas, la Comunidad Valenciana y Murcia. El balance que deja 2025 es claro. El mercado inmobiliario español combina precios récord, alta actividad y una oferta insuficiente, un cóctel que mantiene la presión sobre compradores y que anticipa que el debate sobre el acceso a la vivienda seguirá en el centro de la agenda económica y política.