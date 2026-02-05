Aunque la deducción por inversión en vivienda habitual se eliminó en 2013, miles de pensionistas en España aún conservan el derecho a aplicarla. Se trata de un beneficio fiscal poco conocido que puede traducirse en un ahorro anual de hasta 1356 euros en la declaración de la renta, siempre que se cumplan determinados requisitos vinculados a la fecha de compra y a los pagos asociados a la vivienda. La clave está en que la supresión de la deducción no fue retroactiva. Quienes adquirieron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 pueden seguir aplicando este incentivo fiscal, incluso después de jubilarse. Hacienda establece dos grupos de contribuyentes que pueden acceder a la deducción: El organismo señala otro caso que sirve de excepción: tampoco será necesario acreditar esas deducciones antes de 2013 cuando el contribuyente no estuvo obligado a presentar la renta por sus bajos ingresos y cuando, habiendo presentado la declaración, no tuvieron derecho a la deducción por no tener cuota íntegra para poder aplicarla. Según la Agencia Tributaria, la deducción por inversión en vivienda habitual permite desgravar hasta un máximo de 9040 euros al año. Esta deducción se divide en dos partes: un 7,5% corresponde al tramo estatal y otro 7,5% al tramo autonómico. En total, se puede alcanzar una deducción del 15%, lo que supone un ahorro máximo de 1356 euros anuales.