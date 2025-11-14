El precio medio de la luz para el viernes, 14 de noviembre de 2025 en España será de 29.58 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -733 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 14 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 57,78 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 57.78 euros De 18:00 a 19:00 57.36 euros De 20:00 a 21:00 52.75 euros De 17:00 a 18:00 50.67 euros De 8:00 a 9:00 50.4 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 14 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 5,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 5.32 euros De 3:00 a 4:00 8.93 euros De 5:00 a 6:00 11.37 euros De 2:00 a 3:00 12.73 euros De 10:00 a 11:00 12.77 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 19.4 De 1:00 a 2:00 19.44 De 2:00 a 3:00 12.73 De 3:00 a 4:00 8.93 De 4:00 a 5:00 5.32 De 5:00 a 6:00 11.37 De 6:00 a 7:00 20.51 De 7:00 a 8:00 46.69 De 8:00 a 9:00 50.4 De 9:00 a 10:00 29.16 De 10:00 a 11:00 12.77 De 11:00 a 12:00 19.15 De 12:00 a 13:00 20.22 De 13:00 a 14:00 16.85 De 14:00 a 15:00 22.32 De 15:00 a 16:00 23.17 De 16:00 a 17:00 34.08 De 17:00 a 18:00 50.67 De 18:00 a 19:00 57.36 De 19:00 a 20:00 57.78 De 20:00 a 21:00 52.75 De 21:00 a 22:00 47.9 De 22:00 a 23:00 40.05 De 23:00 a 24:00 31.01

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz