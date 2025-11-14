En esta noticia
El precio medio de la luz para el viernes, 14 de noviembre de 2025 en España será de 29.58 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -733 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 14 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 57,78 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|57.78 euros
|De 18:00 a 19:00
|57.36 euros
|De 20:00 a 21:00
|52.75 euros
|De 17:00 a 18:00
|50.67 euros
|De 8:00 a 9:00
|50.4 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 14 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 5,32 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|5.32 euros
|De 3:00 a 4:00
|8.93 euros
|De 5:00 a 6:00
|11.37 euros
|De 2:00 a 3:00
|12.73 euros
|De 10:00 a 11:00
|12.77 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|19.4
|De 1:00 a 2:00
|19.44
|De 2:00 a 3:00
|12.73
|De 3:00 a 4:00
|8.93
|De 4:00 a 5:00
|5.32
|De 5:00 a 6:00
|11.37
|De 6:00 a 7:00
|20.51
|De 7:00 a 8:00
|46.69
|De 8:00 a 9:00
|50.4
|De 9:00 a 10:00
|29.16
|De 10:00 a 11:00
|12.77
|De 11:00 a 12:00
|19.15
|De 12:00 a 13:00
|20.22
|De 13:00 a 14:00
|16.85
|De 14:00 a 15:00
|22.32
|De 15:00 a 16:00
|23.17
|De 16:00 a 17:00
|34.08
|De 17:00 a 18:00
|50.67
|De 18:00 a 19:00
|57.36
|De 19:00 a 20:00
|57.78
|De 20:00 a 21:00
|52.75
|De 21:00 a 22:00
|47.9
|De 22:00 a 23:00
|40.05
|De 23:00 a 24:00
|31.01
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando el interruptor en las cuartos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa no solo ahorrarás electricidad, también agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.