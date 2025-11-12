En España, el precio medio de la luz para el jueves, 13 de noviembre de 2025 será de 31.92 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.453 % respecto al valor de ayer que fue de 27.87 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 13 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 55,54 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 55.54 euros De 19:00 a 20:00 51.87 euros De 7:00 a 8:00 48.85 euros De 20:00 a 21:00 48.27 euros De 8:00 a 9:00 48.18 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 13 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 13,9 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 13.9 euros De 3:00 a 4:00 14.23 euros De 5:00 a 6:00 17.01 euros De 2:00 a 3:00 17.26 euros De 13:00 a 14:00 20.49 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 24.52 De 1:00 a 2:00 21.56 De 2:00 a 3:00 17.26 De 3:00 a 4:00 14.23 De 4:00 a 5:00 13.9 De 5:00 a 6:00 17.01 De 6:00 a 7:00 36.11 De 7:00 a 8:00 48.85 De 8:00 a 9:00 48.18 De 9:00 a 10:00 39.94 De 10:00 a 11:00 27.27 De 11:00 a 12:00 21.66 De 12:00 a 13:00 22.15 De 13:00 a 14:00 20.49 De 14:00 a 15:00 22.63 De 15:00 a 16:00 33.06 De 16:00 a 17:00 40.62 De 17:00 a 18:00 46.69 De 18:00 a 19:00 55.54 De 19:00 a 20:00 51.87 De 20:00 a 21:00 48.27 De 21:00 a 22:00 42.96 De 22:00 a 23:00 30.52 De 23:00 a 24:00 20.75

