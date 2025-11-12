En esta noticia
En España, el precio medio de la luz para el jueves, 13 de noviembre de 2025 será de 31.92 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.453 % respecto al valor de ayer que fue de 27.87 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 13 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 55,54 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|55.54 euros
|De 19:00 a 20:00
|51.87 euros
|De 7:00 a 8:00
|48.85 euros
|De 20:00 a 21:00
|48.27 euros
|De 8:00 a 9:00
|48.18 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 13 de noviembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 13,9 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|13.9 euros
|De 3:00 a 4:00
|14.23 euros
|De 5:00 a 6:00
|17.01 euros
|De 2:00 a 3:00
|17.26 euros
|De 13:00 a 14:00
|20.49 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|24.52
|De 1:00 a 2:00
|21.56
|De 2:00 a 3:00
|17.26
|De 3:00 a 4:00
|14.23
|De 4:00 a 5:00
|13.9
|De 5:00 a 6:00
|17.01
|De 6:00 a 7:00
|36.11
|De 7:00 a 8:00
|48.85
|De 8:00 a 9:00
|48.18
|De 9:00 a 10:00
|39.94
|De 10:00 a 11:00
|27.27
|De 11:00 a 12:00
|21.66
|De 12:00 a 13:00
|22.15
|De 13:00 a 14:00
|20.49
|De 14:00 a 15:00
|22.63
|De 15:00 a 16:00
|33.06
|De 16:00 a 17:00
|40.62
|De 17:00 a 18:00
|46.69
|De 18:00 a 19:00
|55.54
|De 19:00 a 20:00
|51.87
|De 20:00 a 21:00
|48.27
|De 21:00 a 22:00
|42.96
|De 22:00 a 23:00
|30.52
|De 23:00 a 24:00
|20.75
José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.