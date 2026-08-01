Se confirmó la peor noticia para los conductores: estos vehículos tienen prohibida la entrada a la capital del país. Fuente: IA.

Los conductores de determinados vehículos ya no pueden acceder ni circular por la capital española. La medida afecta a los automóviles considerados más contaminantes, que carecen de distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), y forma parte de la estrategia para reducir las emisiones en la ciudad de Madrid.

La restricción se aplica en todo el término municipal y se integra dentro de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una herramienta que busca mejorar la calidad del aire y cumplir con los objetivos medioambientales establecidos tanto a nivel nacional como europeo.

Se confirmó la peor noticia para los conductores: estos vehículos tienen prohibida la entrada a la capital del país

Desde la entrada en vigor de esta normativa, los vehículos sin etiqueta ambiental, también conocidos como etiqueta A, tienen prohibida la circulación por Madrid, salvo algunas excepciones contempladas por la legislación. La medida supone un cambio significativo para miles de propietarios que utilizan automóviles más antiguos.

El Ayuntamiento de Madrid sostiene que estas limitaciones permiten reducir la contaminación atmosférica y fomentar la renovación del parque automotor hacia modelos menos contaminantes o de cero emisiones.

¿Qué vehículos tienen prohibida la circulación en Madrid?

La restricción afecta principalmente a los vehículos que no cuentan con distintivo ambiental de la DGT. En términos generales, se trata de turismos de gasolina matriculados antes del año 2001 y vehículos diésel registrados antes de 2006.

Aquellos vehículos clasificados bajo las etiquetas B y C solo podrán circular un máximo de ocho días al mes en áreas con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Estos automóviles se consideran los más contaminantes del parque móvil español debido a sus mayores niveles de emisiones. Por ese motivo, quedaron excluidos del sistema de etiquetas ambientales creado por la DGT.

La prohibición se extiende a todo el municipio de Madrid , lo que implica que estos vehículos no pueden circular ni acceder a ninguna zona de la ciudad, independientemente del motivo del desplazamiento, salvo en los casos expresamente autorizados.

¿Existen excepciones para algunos conductores?

Sí. La normativa contempla determinadas excepciones para evitar perjuicios en situaciones específicas. Entre ellas se encuentran algunos vehículos históricos debidamente catalogados y ciertos casos vinculados a personas con movilidad reducida.

Estos autos ya no podrán circular por las calles de Madrid. Fuente: Shutterstock

También existen autorizaciones temporales o supuestos concretos que permiten el acceso en circunstancias determinadas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades municipales.

Las restricciones forman parte del proceso de implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid, una política que busca disminuir la contaminación urbana y acelerar la transición hacia formas de movilidad más sostenibles en la capital española.