Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Muchas veces, la humedad dentro de la casa puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. En hogares con poca ventilación o ubicados en zonas con climas desfavorables, este inconveniente puede generar manchas en distintas superficies y favorecer la aparición de hongos, afectando la calidad del aire.

Ante este problema, muchas personas recurren a trucos caseros que ayuden a disminuir la condensación sin hacer grandes inversiones. Entre los métodos que más se destacan se encuentra uno sencillo pero efectivo: colocar una cuchara de metal en la ventana.

Poner una cuchara en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Archivo El Cronista

Cómo es el truco de la cuchara que permite quitar la humedad del hogar

El método de la cuchara no requiere herramientas ni productos especiales. Basta con utilizar:

Una cuchara metálica, preferentemente de acero inoxidable.

Colocarla sobre el marco de la ventana.

Dejar el mango hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia el exterior.

Según quienes recomiendan esta técnica, la cuchara ayuda a captar parte de la humedad antes de que esta se condense sobre el cristal, reduciendo la cantidad de agua que normalmente se acumula en la ventana.

Poner una cuchara en la ventana: para qué funciona. ChatGPT

¿Cómo funciona el truco de la cuchara?

El funcionamiento de este truco se basa en un principio físico relacionado con la condensación.

Cuando el aire caliente y húmedo del interior entra en contacto con una superficie fría, como el vidrio de una ventana, el vapor de agua se transforma en pequeñas gotas. Al ser un buen conductor térmico, el metal puede enfriarse con mayor rapidez y convertirse en un punto donde parte del vapor se condense antes que en el cristal.

Como consecuencia, disminuye la cantidad de humedad que permanece sobre la ventana y se reduce el escurrimiento de agua hacia el marco.

¿Qué pasa si vivo en una casa que tiene humedad?

Disminuir la condensación ayuda a prevenir diversos problemas asociados con la humedad, entre ellos:

La aparición de moho y hongos.

Manchas oscuras en paredes y marcos.

Deterioro de la madera y la pintura.

Olores desagradables provocados por la humedad.

Si bien este método no sustituye el uso de un deshumidificador ni resuelve problemas estructurales, puede servir como una medida complementaria durante los días con mayor humedad ambiental.