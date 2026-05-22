Este viernes, 22 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,56 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,78 euros y el diésel ronda los 1,67 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.02% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.28%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 22 de mayo de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.489 euros hasta los 1.784 euros

Valencia: 1.439 euros hasta los 1.799 euros

Granada: 1.585 euros hasta los 1.803 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 22 de mayo en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.789 euros

Barcelona: desde los 1.379 euros hasta los 1.739 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.709 euros

Granada: desde los 1.385 euros hasta los 1.719 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.329 euros hasta los 1.705 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.735 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.609 euros y el máximo es de 1.905 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.909 euros

Valencia: desde 1.545 euros hasta los 1.875 euros

Granada: desde 1.745 euros hasta los 1.889 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante y evita acelerones y frenazos bruscos; usa el control de crucero cuando sea posible.

Revisa la presión de los neumáticos y aligera el coche quitando carga innecesaria; cierra ventanas a alta velocidad.

Planifica rutas para evitar atascos y apaga el motor en paradas prolongadas; realiza mantenimiento periódico (aceite y filtros).