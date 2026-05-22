Durante este viernes 22 de mayo, los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida.

La predicción del horóscopo para Leo este viernes

Resuelves ese leve problema de salud que te ha tenido algo inquieto y molesto. Hoy te sentirás con más energía y podrás disfrutar de buenos momentos. En el plano económico, notarás que apartar un poco de dinero te conviene con vistas a las vacaciones.

Horóscopo del día (foto: Pixabay).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

En el trabajo, Leo, resolverás ese pequeño malestar y notarás un repunte de energía. Podrás cerrar pendientes con agilidad y afrontar reuniones con mejor ánimo.

Tu buen humor facilitará la cooperación con el equipo y disfrutarás de momentos agradables sin perder el foco. En lo económico, evita gastos impulsivos: te conviene guardar algo pensando en las vacaciones.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este viernes 22 de mayo?

Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos.

Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso.

Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que dispongas de un día maravilloso.

Consejos de hoy para Leo

Aprovecha la energía recuperada para avanzar en tus tareas y cuidar tu bienestar sin excederte. Disfruta de buenos momentos con quienes te aportan calma y alegría para reforzar tu ánimo. Vigila tus gastos del día, evita compras impulsivas y reserva un pequeño ahorro pensando en las próximas vacaciones.