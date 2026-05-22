Hoy viernes 22 de mayo los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

El horóscopo para Escorpio este viernes

No codicies lo ajeno y valora lo verdaderamente esencial, que no se mide en cosas materiales, aunque hoy te rodee gente que aparenta tener más que tú. No todo lo que brilla es oro; aléjate de la ostentación y la superficialidad.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Hoy, Escorpio, te irá mejor en el trabajo si no te comparas con nadie: prioriza lo esencial y tus tareas fluirán con eficacia.

Aléjate de vanidades y brillos superficiales; tu enfoque sobrio y auténtico atraerá respeto y oportunidades reales.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este viernes 22 de mayo?

Hoy, Escorpio, el amor se inclina a tu favor: una conversación honesta aclarará dudas y reavivará la conexión.

Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, signo de agua que comprende tu intensidad y aporta contención emocional.

La predicción de los astros para Escorpio (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Escorpio es intenso, leal y apasionado. Protege lo que ama y enfrenta la vida con determinación.

Posee magnetismo y gran intuición. Reservado y estratégico, observa en silencio antes de actuar.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Escorpio

Como Escorpio, no te compares: dirige tu energía a lo que de verdad importa. Valora lo que no se compra: paz, verdad y vínculos sinceros. Aléjate de las apariencias y la vanidad; tu poder está en la autenticidad.