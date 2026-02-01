La demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 11.344.310 MWh con respecto a los 12.694.984 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 24.84 euros a 13.88 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 2 de febrero?

Para el lunes, 2 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 48,59 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 48.59 euros De 19:00 a 20:00 41.76 euros De 21:00 a 22:00 36.11 euros De 18:00 a 19:00 35.26 euros De 8:00 a 9:00 35.01 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 2 de febrero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 0.01 euros De 14:00 a 15:00 0.01 euros De 15:00 a 16:00 0.03 euros De 13:00 a 14:00 0.05 euros De 3:00 a 4:00 0.18 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 7.38 De 1:00 a 2:00 2.61 De 2:00 a 3:00 0.91 De 3:00 a 4:00 0.18 De 4:00 a 5:00 0.01 De 5:00 a 6:00 0.27 De 6:00 a 7:00 6.41 De 7:00 a 8:00 32.68 De 8:00 a 9:00 35.01 De 9:00 a 10:00 28.61 De 10:00 a 11:00 7.76 De 11:00 a 12:00 2.61 De 12:00 a 13:00 0.7 De 13:00 a 14:00 0.05 De 14:00 a 15:00 0.01 De 15:00 a 16:00 0.03 De 16:00 a 17:00 1.36 De 17:00 a 18:00 15.17 De 18:00 a 19:00 35.26 De 19:00 a 20:00 41.76 De 20:00 a 21:00 48.59 De 21:00 a 22:00 36.11 De 22:00 a 23:00 24.13 De 23:00 a 24:00 5.58

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 5,91%, lo que supone -433,9 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 61,51% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: