El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha del fondo España Crece, un instrumento que movilizará hasta 23.000 millones de euros para impulsar la construcción de 15.000 viviendas anuales destinadas al alquiler asequible. Desde el Ejecutivo aseguran que las nuevas viviendas estarán protegidas de por vida y que se sumarán a las previstas en el Perte de Industrialización de la Vivienda. La oposición, encabezada por el Partido Popular, cuestionó el anuncio y lo calificó de “cifra más” dentro de una serie de promesas que, a su juicio, no se han traducido en resultados concretos. El nuevo fondo se nutrirá de 13.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. De esa cifra, 10.500 millones corresponderán a préstamos y 2800 millones a transferencias directas. La aportación se ampliará hasta alcanzar 14.000 millones mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El objetivo oficial consiste en movilizar hasta 120.000 millones de euros si se suma la inversión privada, de los cuales 60.000 millones procederían de préstamos canalizados por el propio ICO. Sánchez afirmó que se tenderá “una alfombra roja” al inversor privado, aunque subrayó que el propósito no será la especulación sino la construcción de hogares accesibles para quienes hoy no pueden acceder a una vivienda. El presidente defendió que la falta de financiación constituye uno de los principales obstáculos en la política de vivienda y aseguró que el nuevo instrumento evitará ese “cuello de botella”. Según el Ejecutivo, la iniciativa permitirá reforzar la competitividad económica y consolidar un crecimiento verde e inclusivo tras el cierre del Plan de Recuperación el próximo 31 de agosto. En el acto también participaron el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Ambos defendieron que el fondo contribuirá a fortalecer el parque público y a situarlo en niveles cercanos a la media europea, además de favorecer la creación de empleo y el acceso juvenil a la vivienda. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria Carmen Fúnez aseguró que en la política de vivienda del Ejecutivo “solo hay humo” y reprochó que anteriores anuncios no se hayan materializado. El secretario general del partido, Miguel Tellado, recordó que el Gobierno ya había prometido 180.000 viviendas en el pasado y sostuvo que la nueva cifra no resulta creíble para la ciudadanía.