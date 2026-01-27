Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este martes, 27 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,46 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,65 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,42 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.87% en el precio de la gasolina y del 1.48% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 27 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.719 euros

1.199 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.515 euros

1.205 euros hasta los 1.515 euros Valencia: 1.205 euros hasta los 1.555 euros

1.205 euros hasta los 1.555 euros Granada: 1.219 euros hasta los 1.525 euros

El precio de la gasolina 95 hoy martes 27 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros

desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros Valencia: desde los 1.259 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.599 euros Granada: desde los 1.259 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.394 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.394 euros hasta los 1.705 euros Valencia : desde 1.465 euros hasta los 1.745 euros

: desde 1.465 euros hasta los 1.745 euros Granada : desde 1.635 euros hasta los 1.739 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina.

Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible.

Por último, planifica tus rutas con antelación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.