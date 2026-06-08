Este lunes, 8 de junio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,52 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,7 euros y el diésel ronda los 1,62 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.53% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.53%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 8 de junio de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.88 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.689 euros

Granada: 1.579 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 8 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.659 euros

Valencia: desde los 1.345 euros hasta los 1.629 euros

Granada: desde los 1.475 euros hasta los 1.689 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.379 euros hasta los 1.659 euros.

Málaga: desde los 1.398 euros hasta los 1.649 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina sin plomo de 98 octanos (98 RON) es un carburante de alto índice de octano destinado a motores con elevada relación de compresión; disminuye la detonación, mejora la suavidad y el desempeño y puede ayudar a optimizar el consumo y a mantener más limpio el motor en los vehículos que la requieren.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.499 euros y el máximo es de 1.909 euros

Barcelona: desde 1.599 euros hasta los 1.749 euros

Valencia: desde 1.569 euros hasta los 1.789 euros

Granada: desde 1.689 euros hasta los 1.829 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España los combustibles convencionales son la gasolina (principalmente 95 y 98) con etiquetas E5/E10 según el porcentaje de etanol y el diésel, mayoritariamente B7 (a veces B10) por su contenido de biodiésel. Estas designaciones ayudan a comprobar la compatibilidad del vehículo con la mezcla disponible en la estación de servicio.

Entre las alternativas están el GLP (Autogás), el gas natural vehicular en forma de GNC y GNL, la electricidad para vehículos eléctricos e híbridos enchufables y el hidrógeno (H2) aún con red muy limitada. También se empiezan a usar biocombustibles avanzados como el HVO en algunos diésel.