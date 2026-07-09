Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que depara a tu signo hoy, jueves 9 de julio? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

El horóscopo para Leo este jueves

Conocerás facetas muy interesantes de ti a través de los niños pequeños, especialmente si son tus hijos. Te harán volver a tu niñez y vivirás una jornada llena de ternura y diversión. Permítete fluir con esa experiencia, porque puede llenarte de energía muy positiva.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Como Leo, hoy en el trabajo una chispa lúdica inspirada por tus hijos o por tu niño interior encenderá tu creatividad y acercará a tu equipo.

Déjate llevar por esa energía tierna: ganarás liderazgo natural y cerrarás tareas con eficacia y buen ánimo.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este jueves 9 de julio?

Leo, hoy el amor te favorece: tu magnetismo atrae y una charla sincera puede encender o reforzar un vínculo. Si estás en pareja, muestra un detalle cálido; si estás soltero, toma la iniciativa con confianza.

Compatibilidad destacada con Aries: comparten fuego, pasión y ritmo. La conexión fluye cuando celebran el liderazgo del otro y evitan competir por protagonismo.

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo irradia carisma y confianza; disfruta liderar y brillar con creatividad y pasión.

Es leal y generoso con los suyos, aunque puede mostrarse orgulloso y dramático si no se siente valorado.

Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Si te resuena como Leo, comparte tiempo con niños y reconecta con tu lado juguetón. Déjate llevar por la ternura y la risa para recargar energía positiva. Usa esa chispa para crear algo bonito o para mimar a los tuyos.