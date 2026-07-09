Este jueves 9 de julio, los astros prometen grandes cosas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Libra este jueves

No estáis pasando por vuestro mejor momento. Ella trata de entenderte en un tema, aunque le cuesta y tú tampoco comprendes del todo algunas de sus actitudes. Lo más sensato es dejar pasar unos días para verlo con mayor claridad.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Hoy, Libra, podrías sentirte algo disperso en el trabajo por asuntos emocionales; céntrate en tareas simples y comunica con claridad.

Evita decisiones importantes y debates tensos; en unos días, con más claridad, coordinarás mejor y cumplirás sin fricciones.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este jueves 9 de julio?

Hoy, Libra, el amor se favorece con gestos sencillos y una charla honesta que acerca corazones.

Tu mayor compatibilidad es con Géminis, que comparte tu aire sociable y comunicación fluida, creando equilibrio natural.

La predicción de los astros para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Libra?

Libra es sociable, diplomático y amante de la armonía. Busca el equilibrio y la justicia en todo.

A veces duda por querer complacer a todos. Valora el diálogo, la belleza y la paz en su entorno.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Libra

Respira antes de responder y permite que las emociones se calmen. Dialoga con honestidad y escucha sin interrumpir; busca el punto medio, Libra. Pospón decisiones grandes unos días y regálate un momento de autocuidado hoy.