De cara a la presentación de la declaración de la Renta, Hacienda confirmó que existe la posibilidad de que algunas personas se ahorren más de 1300 euros en el pago de este trámite anual. Se trata de una deducción poco conocida y que podría ser de gran ayuda. El beneficio puede pasar desapercibido hasta para los propietarios con una vivienda habitual, el cual es parte del régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual. Vale destacar que solo está vigente para quienes compraron su casa antes del 1 de enero de 2013. El seguro del hogar vinculado a la hipoteca podría significar un ahorro fiscal de hasta 1356 euros al pagar la Renta en 2026. No obstante, deberán cumplir con determinados requisitos para tener un impacto fiscal: Cuando se reúnen estos requisitos, la Agencia Tributaria autoriza incluir una parte de las primas del seguro en la base de deducción por adquisición de vivienda habitual, cuyo límite máximo es de 9040 euros por persona. Sobre esa cantidad se aplica una deducción del 15%, lo que puede generar un ahorro fiscal de hasta 1356 euros. La declaración de la renta (o IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es un trámite anual obligatorio para los residentes fiscales en España. Este año corresponde presentar la Renta 2025, mediante la cual se regulariza la situación tributaria con la Agencia Tributaria. En ese sentido, el calendario oficial detalla las fechas en las que se deberá hacer este trámite: