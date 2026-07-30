El fallo modificó las reglas para algunos trabajadores con personas a cargo y permitirá que más afiliados puedan solicitar este beneficio si cumplen los requisitos establecidos.

La Corte Constitucional tomó una decisión que cambia las condiciones para acceder al subsidio familiar que entregan las cajas de compensación en Colombia. El alto tribunal eliminó un requisito que limitaba el acceso de algunos trabajadores afiliados a esta ayuda económica.

La determinación se dio después de que un ciudadano presentara una demanda contra la condición establecida en la ley, al considerar que afectaba el derecho a la igualdad. Tras analizar el caso, la Corte concluyó que la exigencia era desproporcionada y generaba una diferencia injustificada entre algunos beneficiarios.

Con esta decisión, los trabajadores que cumplan las condiciones generales podrán acceder al subsidio familiar sin la restricción que existía para ciertos casos relacionados con personas cuidadoras de familiares con discapacidad. La medida busca garantizar un trato igualitario dentro del sistema de subsidio familiar.

Corte Constitucional eliminó requisito para acceder al subsidio familiar de las cajas de compensación

La Corte Constitucional analizó una condición para recibir la cuota monetaria del subsidio familiar, un apoyo económico que entregan las cajas de compensación a los trabajadores afiliados con personas a cargo. Este beneficio busca aliviar las cargas económicas y puede entregarse mediante pagos en dinero, ayudas en especie o servicios.

El requisito eliminado aplicaba cuando el trabajador tenía a cargo a su pareja sin empleo que cuidaba a una persona con discapacidad. En estos casos, la norma exigía que los ingresos del afiliado no superaran los dos salarios mínimos, mientras que para otros familiares a cargo el límite era de hasta cuatro salarios mínimos.

El fallo modificó las reglas para algunos trabajadores con personas a cargo y permitirá que más afiliados puedan solicitar este beneficio si cumplen los requisitos establecidos.

¿Por qué la Corte Constitucional eliminó este requisito del subsidio familiar?

En la sentencia C-062 de 2026, la Corte Constitucional determinó que el límite de ingresos más bajo que se exigía en algunos casos no tenía una justificación suficiente y generaba una diferencia injustificada entre trabajadores afiliados. Según el tribunal, esta condición afectaba el principio de igualdad y podía reforzar estereotipos relacionados con las labores de cuidado.

Por esta razón, la Corte eliminó la restricción y estableció que los trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos podrán acceder al subsidio familiar si tienen personas a cargo, incluyendo cónyuges o compañeros permanentes que cuidan a personas con discapacidad, siempre que cumplan los demás requisitos del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio familiar de las cajas de compensación?

Aunque la Corte Constitucional eliminó una de las condiciones que restringía el acceso al subsidio familiar, los trabajadores afiliados todavía deben cumplir con los requisitos generales establecidos para recibir este beneficio:

Estar afiliado a una caja de compensación familiar : el trabajador debe pertenecer al sistema mediante el aporte realizado por su empleador.

Tener ingresos dentro del límite establecido : el salario del trabajador no debe superar los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $7′003.620 en 2026. Si tiene cónyuge o compañero permanente que también trabaja, la suma de los ingresos de ambos no puede superar los seis salarios mínimos, es decir, $10′505.430.

Cumplir con la jornada mínima laboral exigida : el trabajador debe haber laborado al menos 96 horas durante el mes.

Acreditar que tiene personas a cargo: debe presentar documentos que demuestren la relación y dependencia económica, como registros civiles, certificados de la EPS, declaraciones juramentadas u otros soportes solicitados por la caja de compensación.

Tener familiares que cumplan las condiciones para recibir el subsidio: pueden generar el derecho al beneficio los hijos menores de 18 años, hijos adoptivos o hijastros, hermanos huérfanos que dependan económicamente del trabajador y padres mayores de 60 años que no reciban pensión, renta ni salario.

¿Cuánto paga el subsidio familiar de las cajas de compensación en 2026?

El valor del subsidio familiar o cuota monetaria que entregan las cajas de compensación en 2026 depende del departamento donde esté afiliado el trabajador. La Superintendencia del Subsidio Familiar definió montos diferentes para cada región del país, por lo que el pago no es igual para todos los beneficiarios.

Estos son algunos de los valores establecidos para 2026:

Guaviare: $104.612

San Andrés: $78.192

Vaupés: $76.932

Caquetá: $73.734

Valle del Cauca: $73.657

Cundinamarca: $73.085

Putumayo: $71.739

Antioquia: $73.152

Santander: $64.018

Atlántico: $58.150

Amazonas: $57.051

Bolívar: $56.583

La Guajira: $53.493

Los trabajadores que quieran acceder a este beneficio deben consultar con la caja de compensación a la que están afiliados para confirmar si cumplen los requisitos y conocer el valor exacto que les corresponde según su ubicación.