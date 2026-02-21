Este domingo, 22 de febrero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 22.47 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.307 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). A lo largo del domingo, 22 de febrero de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 99,34 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -0,97 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: