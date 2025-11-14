En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,71 euros. El valor de apertura refleja una variación del 6,412587 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un incremento del 2.45% en la última semana, lo que refleja una tendencia positiva a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del 5.42%, indicando una rentabilidad estable, aunque no excesivamente alta, lo que sugiere que Ripple sigue siendo una opción interesante para los inversores que buscan diversificar su portafolio en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 75.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 81.83%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.