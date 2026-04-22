La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 22 de abril de 2026 en España es de 544,45 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 3%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.81% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -24.39%, indicando que, a pesar de la reciente alza, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 38.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 54.73%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.