En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 3 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,86 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -14.03%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. A lo largo del último año, la variación en su cotización ha sido aún más pronunciada, con una caída del -29.61%. Estos datos sugieren que, a pesar de su potencial en el ámbito de las transacciones financieras, Ripple enfrenta desafíos que afectan su rentabilidad y estabilidad en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 43.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 62.32%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,9 euros.