En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 22 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,26 euros, cifra que refleja una variación del 1,25% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.52% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación negativa del -6.13%, lo que indica que, a pesar de la reciente mejora, la tendencia general ha sido de declive en su valor. Esta dualidad en su comportamiento resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 46.69%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 76.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.