Este lunes, 2 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,95 euros, cifra que refleja una variación del -5,41% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un cambio favorable en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -15.06%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. A lo largo del último año, la variación en su cotización ha sido del -25.85%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial en el ámbito de las transacciones financieras, la rentabilidad para los inversores ha sido negativa, generando preocupaciones sobre su estabilidad y futuro en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 44.95%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,9 euros.