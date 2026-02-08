Este domingo, 8 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,69 euros. El valor de apertura refleja una variación del 2.101,78 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un cambio favorable en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -9.07%, lo que indica una volatilidad reciente que podría preocupar a los inversores. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -31.74% en su cotización, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos en el mercado, afectando su rentabilidad y la confianza de los usuarios. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 189.23%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 66.32%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.