En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 1 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,89 euros. El valor de apertura refleja una variación del -472,0287 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -17.01%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. A lo largo del último año, la variación en su cotización ha sido del -29.18%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial en el ámbito de las transacciones financieras, la rentabilidad para los inversores ha sido negativa, generando preocupaciones sobre su estabilidad y futuro en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 57.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 62.43%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,9 euros.