La cotización del Litecoin este martes, 3 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 69,83 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,77% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -11.8%, lo que indica una volatilidad reciente que podría preocupar a los inversores. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -36.1% en su cotización, lo que sugiere que Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en el mercado. Esta combinación de caídas en el valor resalta la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad futura.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 51.76%, es menor que la volatilidad anual del 64.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 69,8 euros.