En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 27 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 83,25 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,67% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la demanda o confianza en la criptomoneda.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.69% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -21.49%. Esto indica que, a pesar de la reciente recuperación, Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 24.06%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78,1 euros.