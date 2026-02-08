Este domingo, 8 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,24 euros, cifra que refleja una variación del -0,95% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -8.14%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -36%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha afectado la rentabilidad de los inversores en Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 103.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 65.85%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.